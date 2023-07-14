Это вместе с 24 Каналом обсудил политолог Игорь Рейтерович. Он предположил, решится ли бункерный руководитель сделать шаг навстречу ордеру МУС.
Смотрите также Почему во время встречи с Путиным африканцы озвучили риторику "русского мира": в ISW объяснили
Володя, не приезжай
Президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил, чтобы российскую делегацию на саммите в августе представлял не Владимир Путин, а Сергей Лавров. Но Россия отвергла это предложение, со ссылкой на слова вице-президента ЮАР Пола Машатиле сообщает один из телеграмм-каналов. Впрочем, дискуссии с Путиным продолжаются.
"Мы понимаем, что связаны Римским уставом. Были бы рады, если бы он не приехал", – говорится в сообщении.
Путин теряет власть в России: смотреть видео
Путин действительно может никуда не поехать. И это совсем не связано со страхом быть арестованным по ордеру МУС.
Он боится покидать страну, потому что не уверен, что ему будет куда возвращаться. Хрущев, Горбачев отдыхали и для них это кончилось плохо – куда-то уехали, а ситуация в стране изменилась. Подготовили дворцовый переворот и соответственно их с должностей сняли,
– предположил и провел исторические параллели Рейтерович.
Именно поэтому в Кремле пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Чтобы снова не получилось "неудобно" как в ситуации с АЭС в Турции. Сначала раскрутили личное присутствие Путина, а по факту все завершилось видеосвязью, напомнил политолог.
Саммит БРИКС: основное
- Саммит БРИКС – встреча глав пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В этом году должен пройти в августе, а будет принимать саммит ЮАР. Ранее руководители этой страны попросили лично не приезжать Владимира Путина, поскольку должны выполнить решение МУС и арестовать российского диктатора.
- ЮАР искала разные решения, чтобы обойти требования. Даже заявляла о "выходе" из Римского устава. В настоящее время президент Сирил Рамафоса заявил, что вопрос участия Путина в саммите еще обсуждается и окончательных решений нет.
- Ранее сообщалось, что ЮАР предоставила дипломатический иммунитет участникам двух встреч, представляющих страны БРИКС. В правительстве заверили, что это обычная практика.