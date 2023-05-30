Иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР и Индия, в Кейптауне 1-2 июня. Он также будет действовать на саммите глав государств БРИКС, запланированном на 22 – 24 августа.

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В правительстве ЮАР заверили, что это обычная практика.

Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции,

– отметили там.

Важно! В МИДе страны уточнили, что эти иммунитеты не отменяют какой-либо ордер, который мог быть издан любым международным судом в отношении любого участника конференции.

Что важно понимать в этом контексте