Это в эфире 24 Канала прокомментировал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. Он отметил, что нужно подождать и посмотреть на искренность таких шагов от ЮАР.

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ЮАР торгуется

Так считает Чаленко, поскольку уже был прецедент, когда ЮАР впустила на свою территорию лидера Судана, которому тоже был выписан ордер Международного уголовного суда.

"Есть вопрос об искренности таких шагов. ЮАР еще придется оправдываться о якобы выходе из МУС и Римского устава и показывать диаметрально противоположный курс. А сейчас подчеркивать, что Путин не может приехать и пусть включается через видеосвязь", – сказал он.

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Выход Лаврова

Эксперт иронически отметил, что теперь ход должен сделать Лавров, который в очередной раз заявит о так называемом "угнетении бедной России". Но очевидно, что это событие – полное дипломатическое поражение для страны-агрессора.

Это полное унижение кремлевского карлика. Но понимаем, что еще есть время до августа и могут как-то переиграть. Тему с ЮАР нужно контролировать и своевременно информационно реагировать. Россия будет пытаться туда попасть, но то, что им дали пощечину – очевидно,

– подчеркнул он.

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