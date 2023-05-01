Российский политолог Сергей Марков рассказывает сказки, мол, спецслужбы США и Великобритании "мечтают убить Путина". Эти тезисы разгоняют пропагандистские СМИ. 24 Канал.

Кстати говоря Путина попросили не приезжать в ЮАР, потому что вынуждены будут арестовать, – СМИ

По словам Маркова, Путин не улетит в ЮАР не потому, что есть угроза ареста. Он говорит об угрозе теракта против диктатора.

Якобы именно поэтому Путин летает только на территорию "дружественных" стран, а чтобы попасть в ЮАР нужно пролетать через "недружественные".

По пути в ЮАР, нужно пролететь многие "недружественные страны", откуда спецслужбы США и Великобритании могут организовать теракт. Поэтому только онлайн,

– заявил пропагандист.

Реакция Украины

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, россияне могут делать вид, будто международный ордер МКС – это ничто.

Однако потом окажется, что в Южно-Африканской Республике, как и любой другой подписант Римского устава, готова исполнить ордер и арестовать Путина прямо на саммите.

Таким образом, вся "глобальность Путина" и "международные визиты" теперь возможны только через видеосвязь с внешним миром с не установленного следователями места.

Обратите внимание! Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.