Російський політолог Сергій Марков розповідає казки, мовляв, спецслужби США та Великої Британії "мріють вбити Путіна". Ці тези розганяють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

До речі Путіна попросили не приїжджати до ПАР, бо змушені будуть заарештувати, – ЗМІ

За словами Маркова, Путін не полетить в ПАР не тому, що є загроза арешту. Він розповідає про загрозу теракту проти диктатора.

Нібито саме тому Путін літає лише на територію "дружніх" країн, а щоб потрапити до ПАР, потрібно пролітати через "недружні".

На шляху до ПАР, потрібно пролетіти багато "недружніх країн", звідки спецслужби США та Великої Британії можуть організувати теракт. Тому тільки онлайн,

– заявив пропагандист.

Реакція України

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, росіяни можуть вдавати, нібито міжнародний ордер МКС – це ніщо.

Однак потім виявиться, що з Південно-Африканська Республіка,як і будь-який інший підписант Римського статуту, готова виконати ордер та заарештувати Путіна просто на саміті.

Таким чином вся "глобальність Путіна" та "міжнародні візити" тепер можливі лише через відеозв'язок із зовнішнім світом із не встановленого слідчими місця.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною є незаконна депортація дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.