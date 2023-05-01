Примечательно, что Путина пригласили на встречу глав пяти государств БРИКС. Речь идет о Бразилии, России, Индии, Китае и Южной Африке. Последняя, собственно, принимает гостей у себя. И как бы ни хотели на этом мероприятии видеть кровавого диктатора, его призывают присоединиться в режиме онлайн.

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Путина могут арестовать в ЮАР

Следует заметить, что Южная Африка не поддерживает санкции против России и не осуждает войну в Украине. Но есть одно "но". Речь идет о решении Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Напомним, что он обвиняется в насильственной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

Собственно, это доставило немало хлопот партии, которая сейчас у власти в ЮАР. Ведь просто так провести встречу с Путиным в Йоханнесбурге уже не получится. Интересно, что на прошлой неделе президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса заявил о стремлении прекратить членство страны в МУС. Правда, очень скоро он от своих слов отказался. И это, считают журналисты, – четкая демонстрация того, что перед его правительством встает дилемма.

В стране ищут выход

Отметим, что Министерство иностранных дел ЮАР получило частные юридические консультации. Во время них страну предупредили о последствиях игнорирования ордера. Это ведь станет нарушением международных обязательств Южной Африки. Более того, нарушением собственных же законов.

Напомним, что в 2016 году ЮАР отказалась арестовать Омара аль-Башира, тогдашнего лидера Судана. Со временем соответствующее решение высшие судьи страны назвали неконституционным.

Нет возможности не арестовать Путина – если он приезжает сюда, мы должны его арестовать. Единственный вариант, который у нас есть – это связаться с ним (Путиным – 24 Канал) через Teams или Zoom из Москвы,

– сказал высокопоставленный чиновник, который видел юридическую консультацию.

Заметим, что ранее Рамафоса отправлял делегацию страны в Вашингтон. Это сделал, чтобы объяснить, почему ЮАР отказывается осудить российскую агрессию. Соответствующее решение явилось причиной призывов исключить государство из преференциальных торговых соглашений со странами Африки.

Добавим, что ЮАР недавно принимала у себя министра иностранных дел России. Более того, еще и военные корабли Москвы и Пекина, чтобы совместно проводить военно-морские учения.