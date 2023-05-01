Главное из детального анализа ISW по кадровым изменениям в российском военном командовании рассказывает 24 Канал.

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Диктатор не хотел назначать командующего вторжением

Аналитики отмечают, что решение Путина по вторжению было без четкой и доктринальной командной структуры. Сначала бункерный диктатор не хотел назначать командующего. Это ухудшило способность войск агрессора эффективно действовать на поле боя в Украине.

Нежелание президента России Путина назначить общего командующего театром вторжения в Украину оказало каскадное влияние на российскую армию, включая разжигание интенсивной фракционизации, дезорганизацию командных структур и подпитку недостижимых ожиданий,

– отметили в ISW.

Так, в апреле 2022-го западные официальные лица сообщали, что у России не было ни одного военного командующего своими силами в Украине с начала полномасштабной войны. Аналитики предполагают, что Путин, вероятно, пытался представить себя в качестве главнокомандующего и вдохновителя "успешного" вторжения в Украину.

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Путин, вероятно, боялся, чтобы "победы" кто-то не присвоил

Также не исключено, что главный оккупант не хотел назначать командующего вторжением, чтобы не допустить "приписывания побед". В ISW отметили, что такие действия сходятся в ситуации между советским лидером Сталиным и маршалом Жуковым во время Второй мировой войны. Однако у бункерного нет военного опыта, что, возможно, еще больше способствовало его решению не назначать командующего для своего вторжения, который мог бы подвинуть его.

Регулярные изменения командования Путиным привели к растущей фракционизации российской армии и дезорганизации командных структур, что ухудшает способность российской армии проводить сплоченную кампанию в Украине,

– подчеркнули аналитики.

Это любопытно! В ISW предполагают, что результаты предстоящего контрнаступления ВСУ могут вновь повлечь за собой изменения в российском военном командовании в той или иной форме. Впрочем, при нынешних обстоятельствах Путин вряд ли назначит нового командующего театром действий. Он столкнулся со сложной ситуацией, поскольку отстранение Герасимова, являющегося начальником генштаба и вторым после Шойгу, с должности общего командующего театром может нанести слишком много вреда репутации Кремля и Минобороны, подытожили аналитики.