Головне з детального аналізу ISW щодо кадрових змін у російському військовому командуванні розповідає 24 Канал.

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Диктатор не хотів призначати командувача вторгненням

Аналітики зазначають, що рішення Путіна щодо вторгнення було без чіткої та доктринальної командної структури. Спочатку бункерний диктатор не хотів призначати командувача. Це погіршило здатність війська агресора ефективно діяти на полі бою в Україні.

Небажання президента Росії Путіна призначити загального командувача театру вторгнення в Україну мало каскадний вплив на російську армію, включаючи розпалювання інтенсивної фракціонізації, дезорганізацію командних структур і підживлення недосяжних очікувань,

– наголосили в ISW.

Так, у квітні 2022-го західні офіційні особи повідомляли, що Росія не мала жодного військового командувача своїми силами в Україні з початку повномасштабної війни. Аналітики припускають, що Путін, ймовірно, намагався представити себе як головнокомандувача та натхненника "успішного" вторгнення в Україну.

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Путін, ймовірно, боявся, аби "перемоги" хтось не присвоїв

Також не виключено, що головний окупант не хотів призначати командувача вторгнення, аби не допустити "приписування перемог". В ISW зазначили, що такі дії сході до ситуації між радянським лідером Сталіним і маршалом Жуковим під час Другої світової війни. Однак, у бункерного немає військового досвіду, що, можливо, ще більше сприяло його рішенню не призначати командувача для свого вторгнення, який міг би посунути його.

Регулярні зміни командування Путіним призвели до дедалі більшої фракціонізації російської армії та дезорганізації командних структур, що погіршує здатність російської армії проводити згуртовану кампанію в Україні,

– підкреслили аналітики.

Це цікаво! В ISW припускають, що результати майбутнього контрнаступу ЗСУ можуть знову спричинити зміни в російському військовому командуванні у тій чи іншій формі. Втім, за нинішніх обставин Путін навряд чи призначить нового командувача театром дій. Він зіткнувся зі складною ситуацією, оскільки усунення Герасимова, який є начальником генштабу та другим після Шойгу, з посади загального командувача театру може завдати надто багато шкоди репутації Кремля та міноборони, підсумували аналітики.