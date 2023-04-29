Колишній командувач Балтійського флоту, адмірал Віктор Ліїна отримав посаду начальника Тихоокеанського флоту. На його місце призначили віцеадмірал Володимира Воробйова.

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Російські державні ЗМІ повідомили, що Міноборони Росії представило Воробйова новим командувачем Балтійським флотом, підтвердивши тим самим, що Лії замінив на посаді командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сергія Авакянца,

– йдеться у звіті.

Раніше ISW повідомляв, що Ліїна міг замінити Авакянца через невдачі Тихоокеанського флоту, які викрились під час недавніх навчань боєздатності, а російські офіційні особи стверджували, що Авакянц був переведений на нову посаду керівника російських центрів військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання.

Раніше Воробйов був начальником штабу і першим заступником командувача Балтійським і Північним флотами.

Коротко про зміни у командуваннях флоту Росії