Колишній командувач Балтійського флоту, адмірал Віктор Ліїна отримав посаду начальника Тихоокеанського флоту. На його місце призначили віцеадмірал Володимира Воробйова.
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Російські державні ЗМІ повідомили, що Міноборони Росії представило Воробйова новим командувачем Балтійським флотом, підтвердивши тим самим, що Лії замінив на посаді командувача Тихоокеанського флоту адмірала Сергія Авакянца,
– йдеться у звіті.
Раніше ISW повідомляв, що Ліїна міг замінити Авакянца через невдачі Тихоокеанського флоту, які викрились під час недавніх навчань боєздатності, а російські офіційні особи стверджували, що Авакянц був переведений на нову посаду керівника російських центрів військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання.
Раніше Воробйов був начальником штабу і першим заступником командувача Балтійським і Північним флотами.
Коротко про зміни у командуваннях флоту Росії
- Адмірал Сергій Авакянц перед тим, як покинути посаду командувача Тихоокеанського флоту працював на цьому місці із 2012-го року.
- Зараз Авакянц призначений на посаду голови штабу, який займається центрами військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання.
- 14 квітня Тихоокеанський флот привели до повної бойової готовності "в рамках раптової перевірки". Вона завершилася 20 квітня. Тож дуже ймовірно, що кадрові зміни пов'язані з цією перевіркою.