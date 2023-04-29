Бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Виктор Лиина получил должность начальника Тихоокеанского флота На его место назначили вицеадмирал Владимира Воробьева.
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Российские государственные СМИ сообщили, что Минобороны России представило Воробьева новым командующим Балтийским флотом, подтвердив тем самым, что Лии заменил в должности командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергея Авакянца,
– говорится в отчете.
Ранее ISW сообщал, что Лиина могла заменить Авакянца. из-за неудач Тихоокеанского флота, которые разоблачились во время недавних учений боеспособности, а российские официальные лица утверждали, что Авакянц был переведен на новую должность руководителя российских центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
Ранее Воробьев являлся начальником штаба и первым заместителем командующего Балтийским и Северным флотами.
Кратко об изменениях в командованиях флота России
- Адмирал Сергей Авакянц, прежде чем покинуть пост командующего Тихоокеанского флота, работал на этом месте с 2012-го года.
- Сейчас Авакянц назначен на должность главы штаба, занимающегося центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
- 14 апреля Тихоокеанский флот привели к полной боевой готовности "в рамках внезапной проверки". Она завершилась 20 апреля. Так что очень вероятно, что кадровые изменения связаны с этой проверкой.