Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Приспешник Путина Юрий Трутнев объявил о "назначении" Авакянца в штаб, который руководит российскими центрами военно-спортивной подготовки якобы из-за почтенного возраста (65 лет).

Смотрите также Россия умеет воевать на "понтах": как следует оценивать спектакль с Тихоокеанским флотом

Почему Авакянца снизили

Составители отчета говорят, что понижение Авакянца в должности не было связано с его старостью. Кстати, несколько российских генерал-офицеров служат в вооруженных силах страны-агрессорки и после 65 лет.

Российские СМИ, в свою очередь, предполагают, что командующим Тихоокеанского флота может стать адмирал Балтийского флота Виктор Лиина, а Балтийского – заместитель начальника Генштаба вицеадмирал Владимир Воробьев.

Аналитики подчеркивают, что Кремль запланировано снизил Авакянца со старшего оперативного командующего военным бюрократом, несмотря на то, что российские чиновники представили это изменение как новое "назначение".

Снижение Авакянца может быть связано с плохим действием морской пехоты Тихоокеанского флота вокруг Угледара с начала 2023 года. Авакянцу не удалось провести широкомасштабные учения в Тихом океане,

– говорится в сообщении.

Российские военные чиновники выступают за то, чтобы на должность Авакянца назначили младших руководителей.

Кремль не считает боевиков с ВОТ "своими"

20 апреля российская Госдума приняла закон, предоставляющий членам народного ополчения Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР") статус ветеранов. Интересно, что боевики могут подавать заявление на избрание в ЧВК или другой нерегулярный персонал, однако законом такие группировки не признают.

"Закон предоставляет статус ветерана членам вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", которые воевали после первого вторжения России в Украину в 2014 году, а также личному составу, служившему в неопределенных организациях, которые "способствуют выполнению задач вооруженных сил России" в Украине", – говорится в документе.

Мэр Мелитополя Иван Федоров разъяснил, что Кремль таким законом признает, что боевики из квазиреспублики – люди второго сорта.

"Пряники для коллаборантов с ВОТ закончились. Теперь, чтобы получать 30 серебряников, мало было предать Украину. Надо еще доказать, что "за Россию был всегда". "Первая ласточка" касается предателей в погонах", - пишет Федоров.

То есть, чтобы получить российскую военную пенсию, наемникам предстоит еще доказать, что они не воевали в АТО.