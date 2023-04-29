Про це в ефірі 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він наголосив, що Путін боїться і, можливо, недарма.
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Єдина "скрєпа" – атомна бомба
Михайло Шейтельман відзначив, що головними "скрєпами" Путіна були: Гагарін, парад, Рюриковичі, Пушкін та православ'я. Та віднедавна Дмітрій Медведєв скасував їх, залишивши всього одну – атомну бомбу.
Путіну боляче через скасування усіх цих парадів. Адже сьогодні було прийняте рішення скасувати ще й у колишньому Ханти-Мансійську, Тюмені – тобто це вже прямо Сибір. Вони бояться, що ми туди "жахнемо". Може, недарма. Бо вчора щось долітало до Балашихи, Санкт-Петербурга,
– сказав політтехнолог.
Також він додав цікавий факт, що росіянам відсьогодні заборонили відвідувати Червону площу. Можна буде з 11 травня.
"Але 11 травня вони її можуть не впізнати завдяки нашим зусиллям", – припустив спікер.
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В Росії скасовують паради: що відомо
- Найпершими скасували парад до 9 травня у Курській та Бєлгородській областях. Мовляв, у цілях безпеки. Також повідомлялося про скасування й у тимчасово окупованому Криму. Перевели в онлайн-режим й щорічну проросійську акцію "Безсмертний полк".
- В Москві поки заходи до 9 травня не скасовували. Традиційно планується парад залишків військової техніки. І вони можуть стати цілком легітимними цілями.
- З 27 квітня по 10 травня у Москві закрили Червону площу для відвідування. Кажуть, пов'язано з підготовкою до параду 9 травня. Крім цього росіяни обмежили й доступ до мавзолею Леніну з тих же причин.