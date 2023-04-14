Подібні рішення психологічно тиснуть на росіян і змушують їх усвідомити, в якій реально ситуації опинилася їхня країна. Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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"Можливо їм потрібно провести ходу безсмертного полку, але взяти справжні обличчя. Таких втрат, які вони зазнали на цій війні, думаю вони не очікували", – прокоментував Подоляк.
Росія починає розуміти, що вона у війні
Політик зауважив, коли росіяни заходили в Україну, їм обіцяли, що воювати будуть спецпідрозділи, а вони лише будуть дивитися на диванах за тим, як українців ставитимуть на коліна і принижуватимуть.
Від вас нічого не потрібно – залишайтесь у своїх майках-алкоголічках з написами "бойтєсь наших іскандеров", залишались набуханими і кричіть "слава Росії",
– додав спікер.
Тепер Росія зовсім виглядає по-іншому – повністю закрита країна, тотальна мобілізація, повне обмеження прав, перехід економіки на військові рейки, істеричний пошук зброї, постійна атака невідомими БпЛА на ті, чи інші об'єкти в Росії і наростаюча кількість підривів об'єктів критичної інфраструктури. Це створює інше враження – Росія усвідомлює, що повністю перебуває у війні.
Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео
Рішення, що тисне на психіку росіян
За словами політика, росіяни так і не змогли пояснити своїм громадянам:
- чому вони напали на маленьку країну і не змогли її перемогти;
- чому війна масштабується на їхній території;
- чому їх усі вважають агресорами, якщо вони тут нібито звільняють території;
- чому вони звільняють від нацистів, якщо концентраційні табори будуються в них.
Це повністю зламало психіку цих людей. Росіяни нарешті зрозуміли, що небезпека буде лише масштабуватись і стосуватиметься кожного з них. У них буде небагато варіантів: потрапити в концентраційний табір всередині Росії, або стати мобілізованим і, фактично, взяти білет в одну сторону,
– наголосив Подоляк.
Росіяни розуміють, що війна закінчиться поразкою Росії і потім доведеться фізично і юридично відповідати усім. В самій Росії почнеться багато кривавих і хаотичних процесів, характерних цій країні. Наступить масштабний пошук винних – їх судити не будуть, а будуть карати на одразу місці, резюмував радник глави ОПУ.
Росіяни скасовують паради: що відомо
- У прикордонних з Україною російських областях скасовують паради на 9 травня. Відповідні рішення ухвалили в Курській та Бєлгородській областях.
- Кримський гауляйтер Сєргєй Аксьонов повідомляв, що у Криму та Севастополі паради проводиться не будуть. Потім так званий "губернатор "Севастополя це спростував і зазначив, що військовий парад у місті проведуть. Аксьонов згодом виправдовувався, що рішення стосується лише Криму, а Севастополь йому адміністративно не підпорядковується.
- Розвідка Британія вважає, що в Росії скасовують паради не через міркування щодо безпеки, а щоб приховати свої невдачі у війні проти України.