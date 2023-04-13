У британській розвідці наголосили, що повідомлення про військові паради ризикують викликати занепокоєння у багатьох росіян. Через це Кремль наказав скасувати гучні паради в деяких регіонах Росії та тимчасово окупованому Криму до так званого Дня Перемоги.

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Путін має проблеми у спілкування зі своїм народом

В останньому звіті міністерства оборони Великої Британії зауважили, що безпекові проблеми не є основною причиною скасування військових парадів. Насправді російський диктатор має значні комунікаційні проблеми зі своїм народом, якому пояснює так звану "спеціальну військову операцію" в дусі радянського досвіду Другої світової війни.

Вшанування загиблих попередніх поколінь може легко розмитися в оприлюднення масштабів останніх втрат, які Кремль намагається приховати,

– зазначили у відомстві.

Зі звіту також відомо, що росіяни все ж мають певну обізнаність в погано керованій та невдалій воєнній кампанії проти України. Попри це деякі керівники російських міст, що розташовані далі від України, підтвердили свої наміри продовжити гучні святкування до 9 травня.

У Росії скасовують військові паради до 9 травня