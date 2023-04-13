В британской разведке подчеркнули, что сообщения о военных парадах рискуют вызвать беспокойство у многих россиян. Поэтому Кремль приказал отменить громкие парады в некоторых регионах России и временно оккупированном Крыму к так называемому Дню Победы.
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У Путина проблемы в общении со своим народом
В последнем отчете министерства обороны Великобритании отметили, что проблемы безопасности не являются основной причиной отмены военных парадов. На самом деле у российского диктатора есть значительные коммуникационные проблемы со своим народом, которому объясняет так называемую "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.
Чествование погибших предыдущих поколений может легко размыться в обнародовании масштабов последних потерь, которые Кремль пытается скрыть.
– отметили в ведомстве.
Из отчета также известно, что у россиян все-таки есть определенная осведомленность в плохо управляемой и неудачной военной кампании против Украины. Несмотря на это, некоторые руководители российских городов, расположенные дальше Украины, подтвердили свои намерения продлить громкие празднования к 9 мая.
В России отменяют военные парады к 9 мая
- Во временно оккупированном Крыму россияне отменили шествие "Бессмертного полка" и парад 9 мая. Об этом сообщил кремлевский гауляйтер Сергей Аксенов у себя в телеграмм-канале. В Севастополе же празднования пройдут.
- В российских Курской и Белгородской областях отменяют парады к 9 мая. В самом Кремле это действо провести надеются.