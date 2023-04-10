Парад на Красной площади россияне готовят. Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ, информирует 24 Канал.

Кстати говоря "А что произошло": в российских городах отменяют парады до 9 мая

Песков также отреагировал на отмену парадов. Утверждает, что это прерогатива глав регионов. Такие решения одобряют, поскольку в приоритете якобы безопасность граждан.

Что этому предшествовало

Парады отменили в Курской и Белгородской областях. Эти регионы граничат с Украиной. Глава Курской области Роман Старовой тоже рассказывал, мол, парад упразднили в целях безопасности. В то же время в России не уточняют, что именно грозит.

Россияне пока не знают, как будут проводить акцию "Бессмертный полк", но обещают формат определить.

Беспилотник на Красной площади

Соучредитель Monobank и производитель БпЛА "Довбуш" Андрей Яценко обещает премию в 20 миллионов гривен за своеобразную спецзадачу. Деньги он предлагает тому, кто сможет приземлить беспилотника с патриотической символикой на Красной площади в Москве 9 мая.

Россияне от такой затеи, очевидно, в панике. Они начинают звонить в войска и проверять, надежно ли стоит система ПВО.