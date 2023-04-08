Об этом 24 Каналу рассказал Иван Ступак – экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего. По его словам, россияне уже напуганы.
Смотрите также Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений
Россия в панике
Иван Ступак рассказал, что реакцию Кремля на такую акцию можно только представить. Россияне сначала свято верили, что они в безопасности, но теперь же паникуют.
Они начинают звонить в войска и проверять: "А ваша система ПВО точно стоит? А там боеприпасы точно есть? А, может, еще один комплекс поставим где-нибудь на Красной площади?"
– отметил он.
По его мнению, россияне лишь справляют браваду, а действительно оказались в плену страха.
Иван Ступак рассказал, как россияне воспринимают перспективу своими глазами увидеть украинский БпЛА в Москве: смотрите видео
Россиян раздражает все украинское
Экс-сотрудник СБУ объяснил, что запуск беспилотника на Красную площадь – это своеобразный полуфинал противостояния. Финишная прямая – секретная резиденция кровавого диктатора Владимира Путина Бочаров ручей.
Он напомнил, что украинский беспилотник, правда, без взрывчатки уже приземлялся на русскую землю.
Они себе рассуждают: "Если пала ерунда на Красную площадь, то это может и со взрывчаткой долететь, и не маленький, а большой, а два десятка?" Это, конечно, пощечина для них и унижение!
– сосредоточил внимание Ступак.
Больше всего раздражает выходцев России – украинская символика.
"Для россиян голубовато-желтый цвет – это тряпка красного цвета, они просто обезумевают", – убежден он.
Ярким примером также стал инцидент с мальчиком в российском метро, у которого был портфель голубовато-желтого цвета. Сочетание цветов буквально превратило их в зверей.
Впрочем, россияне ничего не могут сделать, потому что Запад совершенно не воспринимает их и их нытье.
Украинский привет россиянам: основное
- 28 марта в Подмосковье упал БПЛА с надписью "Слава Україні", тогда россияне не на шутку запаниковали.
- Также регулярно в Россию приходит в гости "хлопок". Недавно русский добровольческий корпус организовал "хлопок" под Брянском. В результате атаки выведен из строя вражеский БТР, повреждена другая техника, оборудование и имущество окупантов.
- 7 апреля "хлопок" подвезли в Воронеже. По имеющейся информации, сильный взрыв прогремел вблизи взлетной полосы авиазавода.