Про це повідомив кремлівський гауляйтер Сергій Аксьонов у себе в телеграм-каналі, інформує 24 Канал. За словами колаборанта, "рішення було прийнято з міркувань безпеки".

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Органи влади Республіки Крим та міста-героя Севастополя ухвалили спільне рішення не проводити святкові демонстрації на 1 травня, ходи "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня,

– повідомив він у себе в телеграмі.

Примітно, що напередодні Аксьонов запевняв, що окупанти на півострові не бояться контрнаступу Збройних сил України і не бачать у ньому для себе "катастрофи".

В Севастополі таки "святкуватимуть"

До слова, спершу Аксьонов повідомив, що заходи скасовано і в Криму, і в Севастополі. Але так званий "губернатор" Севастополя спростував це і сказав що військовому параду у місті-герої – бути.

Після цього Аксьонов уточнив, що рішення стосується лише республіки Криму (а Севастополь адміністративно Криму не підпорядковується).

Очевидно, в Севастополі таки сподіваються, що рясна "бавовна" стане додатковим феєрверком на "святі".

Раніше у російських Курську та Бєлгороді також "з міркувань безпеки" вирішили не проводити парад 9 травня. РосЗМІ писали, що це необхідно, щоб не провокувати "противника скупченням військових і техніки".

"Бавовна" у Севастополі