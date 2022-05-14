Донька українського льотчика Ірина Дзюба розповіла, що звання Героя Радянського Союзу її батькові дали за звільнення Мелітополя. Водночас зараз це українське місто знову в окупації, але вже російській, інформує 24 канал.

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Дзюба воював за Україну

Ірина Дзюба розповіла, що її, доньку ветерана, знайомі з Росії називають "зазомбованою". Водночас завішують Москву плакатами з фотографією батька.

Вони не підозрюють цей феномен: ви бомбите нашу країну! Власне, тато ніколи не був за Сталіна та за партію. Він воював за Батьківщину, а нею була Україна,

– зазначила донька.

Росіяни обстрілюють міста свого ж героя

Петро Дзюба родом із Костянтинівки, що на Донеччині. Російські окупанти зараз перетворюють це містечко на руїну.

У березні цього року загарбники завдали авіаудару по району Харкова, де жив ветеран. Тоді в житловій п’ятиповерхівці загинуло 8 людей, а звук винищувача добре чула сім'я Дзюби. До речі, поруч з розбитою вулицею – проспект, який названий на честь льотчика.

Страх з'явився лише тоді, коли над нашим будинком летів той літак, який скинув бомбу на п'ятиповерхівку, що на Новобаварському проспекті,

– зазначила Ірина Дзюба.

Воєнні травми дались взнаки

За словами Ірини, Петра Дзюби не стало ще в 1965 році. Він не дожив до 50 років, оскільки дались взнаки важкі воєнні травми.

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Як розповіла донька, Дзюба горів у літаку. У нього була ампутована нога, тому півтора року провів у лікарні. Водночас на його рахунку 16 збитих літаків нацистів.

Цинічне знущання

Онука героя Радянського Союзу Олена Дунай обурена цинізмом росіян. Вона наголосила, що її дідусь – справжній українець, а не розфарбоване обличчя з пропагандистського плаката, ще й позначене зрозумілими датами 1945 – 2022 роки.

Емоційно я сприйняла це, як знущання. Тобто країна веде війну і при цьому святкує здобуття миру. Для мене це поєднання є абсурдним. А тут ще й мій дідусь, який усе це уособлює,

– зауважила онука.

Родина Дзюби дбайливо береже пам'ять про нього. Вони шоковані тим, як цинічно Росія використовує образ їхньої рідної людини, вбиваючи її нащадків.

До слова, російська влада невдоволена парадом 9 травня та реакцією росіян на нього. Журналіст Роман Цимбалюк наголосив, що у Кремлі лютують через його провал.

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