Спочатку з метою підняття бойового духу та іміджу армії (зокрема, для збільшення бажаючих підписати контракт зі збройними силами Росії), ставилося завдання провести паради по всій країні та показати "могутню та непереможну армію" в умовах "спеціальної військової операції".

Читайте також Ми увійшли до нової фази – "життя після 9 травня"

Повний провал

Однак натомість було продемонстровано відсутність парадних розрахунків бойових підрозділів (що вкотре підтверджує справді величезні втрати серед особового складу), відсутність нових та мізерну кількість вже наявних зразків озброєння та військової техніки.

Путін не отримав потрібної картинки / Кремль

Байден підписав ленд-ліз для України – дивіться відео: