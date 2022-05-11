Изначально с целью поднятия боевого духа и имиджа армии (в том числе для увеличения желающих подписать контракт в ВС РФ), ставилась задача провести парады по всей стране и показать "могучую и непобедимую армию" в условиях "специальной военной операции"
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Полный провал
Однако вместо этого было продемонстрировано отсутствие парадных расчетов боевых подразделений (что в очередной раз подтверждает действительно огромные потери среди личного состава), отсутствие новых и скудное количество уже имеющихся образцов вооружения и военной техники.
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