Изначально с целью поднятия боевого духа и имиджа армии (в том числе для увеличения желающих подписать контракт в ВС РФ), ставилась задача провести парады по всей стране и показать "могучую и непобедимую армию" в условиях "специальной военной операции"

Читайте также Мы вошли в новую фазу – "жизнь после 9 мая"

Полный провал

Однако вместо этого было продемонстрировано отсутствие парадных расчетов боевых подразделений (что в очередной раз подтверждает действительно огромные потери среди личного состава), отсутствие новых и скудное количество уже имеющихся образцов вооружения и военной техники.

Путин не получил нужной картинки / Кремль

Байден подписал ленд-лиз для Украины – смотрите видео: