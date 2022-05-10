Однак до липня 2022 року вони вигадають нову нісенітницю. Далі – більше. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, під час "параду ганьби" 9 травня у Москві кремлівський диктатор згадав і незаконні квазіреспубліки під егідою Росії, які утворилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Однак він не говорив про них у контексті визнання Росією, не говорив й про "приєднання" до країни-агресорки, як могли прогнозували деякі фахівці.

Він говорив про них у дуже цікавому контексті. А саме те, що Росія була вимушена почати повномасштабну війну з Україною, тому що вони повинні були захистити так звані "ДНР" та "ЛНР",

– пояснив Коваленко.

Тобто, як він додав, що вже через місяць – два російська пропаганда може розпочати використовувати безпосередньо цю заяву як причину, чому у них усе погано на фронті в Україні. Вони почнуть звинувачувати невизнані квазіреспубліки.

Зокрема, пропагандисти також їх звинувачуватимуть у проблемах з економікою, рівнем життя, безробіття і так далі.

"Тобто ці так звані республіки можуть стати цапом відбувайлом вже скоро у контексті російської пропаганди. Це буде набагато легше "згодувати" росіянам", – додав оглядач.

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