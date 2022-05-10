Однако до июля 2022 года они придумают новую чушь. Дальше – больше. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, во время "парада позора" 9 мая в Москве кремлевский диктатор упомянул и незаконные квазиреспублики под эгидой России, образовавшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Однако он не говорил о них в контексте признания Россией, не говорил и о присоединении к стране-агрессору, как могли прогнозировать некоторые специалисты.

Он говорил о них в очень интересном контексте. А именно то, что Россия была вынуждена начать полномасштабную войну с Украиной, потому что они должны были защитить так называемые "ДНР" и "ЛНР".

– объяснил Коваленко.

То есть, как он добавил, что уже через месяц-два российская пропаганда может начать использовать непосредственно это заявление как причину, почему у них все плохо на фронте в Украине. Они начнут винить непризнанные квазиреспублики.

В частности, пропагандисты также будут их обвинять в проблемах с экономикой, уровнем жизни, безработицы и так далее.

"То есть эти так называемые республики могут стать козлом отпущения уже скоро в контексте российской пропаганды. Это будет гораздо легче "кормить" россиянам", – добавил обозреватель.

Последние вбросы российской пропаганды

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