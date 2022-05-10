Однако до июля 2022 года они придумают новую чушь. Дальше – больше. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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По его словам, во время "парада позора" 9 мая в Москве кремлевский диктатор упомянул и незаконные квазиреспублики под эгидой России, образовавшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Однако он не говорил о них в контексте признания Россией, не говорил и о присоединении к стране-агрессору, как могли прогнозировать некоторые специалисты.
Он говорил о них в очень интересном контексте. А именно то, что Россия была вынуждена начать полномасштабную войну с Украиной, потому что они должны были защитить так называемые "ДНР" и "ЛНР".
– объяснил Коваленко.
То есть, как он добавил, что уже через месяц-два российская пропаганда может начать использовать непосредственно это заявление как причину, почему у них все плохо на фронте в Украине. Они начнут винить непризнанные квазиреспублики.
В частности, пропагандисты также будут их обвинять в проблемах с экономикой, уровнем жизни, безработицы и так далее.
"То есть эти так называемые республики могут стать козлом отпущения уже скоро в контексте российской пропаганды. Это будет гораздо легче "кормить" россиянам", – добавил обозреватель.
Последние вбросы российской пропаганды
- Министерство обороны России отчиталось о якобы "прорыве обороны после Попасной и выходе на границы Луганщины". Сергей Гайдай опроверг очередной фейк агрессора, заверив, что "оборона – крепкая, а орки – в пакетах".
- По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пропагандисты хотят несколько изменить представление россиян о собственной "непобедимости" и подготовить их к возможному поражению. Для этого они начали говорить, что Россия якобы противостоит всем государствам Европейского Союза и НАТО.
- Вместе с тем, российские пропагандисты не устают лгать, что украинские воины употребляют какие-то боевые наркотики. В частности, псевдожурналисты из "Риа Новости" заявили о том, что обнаружили в Рубежном очередную биолабораторию, где производились "боевые наркотики" для воинов ВСУ.
- А приспешник Кремля Александр Коц заявил о якобы успешном уничтожении очередного украинского Bayraktar.
- Кроме этого, очередное абсурдное заявление о желании Польши забрать себе часть украинских земель заявил бывший президент России, заместитель руководителя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев 9 мая.
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