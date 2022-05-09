Сергей Лещенко выступил с традиционным брифингом о лжи российской пропаганды. Враг не оставляет своих попыток исказить реальность и вести всех в заблуждение.

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Очередной фейк о Польше и Западной Украине

Во время празднования 9 мая российская пропаганда проявила себя особенно цинично и дерзко. Наиболее лживые нарративы по поводу войны против Украины пропагандисты вложили в уста своего высшего политического руководства.

В частности, очередное абсурдное заявление о желании Польши забрать себе часть украинских земель заявил бывший президент России, замруководителя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

Западная Украина будет для жаждущего возвращения земель Польши желанным вознаграждением. На что только не пойдет покорный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза,

– выдал Медведев.

Лещенко подчеркнул, что ранее в российской пропаганде не было враждебной лексики по поводу Европейского Союза, главной "жертвой" пропагандисты выбирали НАТО. Это свидетельствует о том, что россияне боятся европейских перспектив Украины и получения нами статуса кандидата на вступление в ЕС, что запланировано на июнь.

Жемчуг российской пропаганды: последние новости

В своем выступлении российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что "Украина готовила нападение на Крым". Осуществить это мы должны якобы при поддержке НАТО. Кроме того, он заявил, что русская армия воюет на своей земле, хотя украинская земля не становится собственностью русских солдат даже после того, как они у нее ложатся после встречи с нашими героями.

Снять хорошую картинку о праздновании "парада" на 9 мая российским пропагандистам не удалось. Украинцы оказывают такое безумное сопротивление, что враг не смог выгнать людей на улицы даже угрозами.

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