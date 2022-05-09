Парад россиян в Москве получился не таким "победным", как того ожидали кафиры. Потери в войне с Украиной сказались, поэтому по Красной площади ехала старая техника, а авиацию не подняли в небо из-за "плохой погоды".

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Отказ от парадов

Ожидалось, что 9 мая россияне на оккупированных территориях попытаются создать видимость "праздника" и поддержки местного населения. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, кафиры встретились с яростным сопротивлением храбрых украинцев, поэтому не могут использовать их в своих целях даже несмотря на угрозы. Об этом она рассказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Это наша абсолютная победа, это наше объединение и внутренний стержень, который не дает врагу контролировать даже территорию, которую он временно захватил.

– сказала Маляр.

Вместе с тем она отметила, что такие безумные акты очень разъяривают российских солдат, поэтому нам нужно быть готовыми к тому, что кафиры будут искать пути выхода этой злобы и мести. Украинцы стоят крепко и идут к победе, но кафиров это не сдержит от совершения преступлений против мирных безоружных людей.

9 мая: коротко о главном

Россияне пытаются перегруппировать свои силы и продолжить наступление на позиции ВСУ по всем направлениям. Удачи врага нет: наши герои отражают атаки кафиров и наносят им новые потери.

Враг стащил свою артиллерию на север временно оккупированного Крыма. Сообщается, что таким образом кафиры уже готовятся к тяжелым боям за Херсонщину, которая временно находится под их оккупацией.

Россияне снова обстреливают и штурмуют "Азовсталь", хотя раньше было договорено о "режиме тишины". Защитники города продолжают писать историю героического и беспрецедентного подвига.

Оккупанты уже не могут похвастаться большим запасом высокоточных ракет. Поэтому враг будет пускать в ход старые боеприпасы.

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