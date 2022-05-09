Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 9 мая. Об актуальной ситуации на фронте читайте дальше.

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Наступательные действия россиян на ряде направлений 9 мая

В Генштабе ВСУ отметили, что противник продолжает совершать наступательные действия на Востоке Украины с целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержание сухопутного коридора между этими территориями с временно оккупированным Крымом.

Наибольшая активность россиян зафиксирована на Слобожанском и Донецком направлениях, однако сохраняется высокая вероятность вражеских ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры по всей территории Украины.

На Северодонецком направлении идет бой за населенный пункт Рубежное. Враг пытается улучшить свое тактическое положение, захватить город и создать благоприятные условия для дальнейшего наступления в направлениях населенных пунктов Лиман и Северодонецк. При этом россияне предприняли неудачную попытку штурма населенного пункта Воеводовка – без успеха, отошли на занятые ранее позиции.

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Вместе с тем, на Лиманском направлении враг дальше пытается с боем продвинуться в районах населенных пунктов Александровка и Шандриголово. На Бахмутском направлении безуспешно вел боевые действия вблизи населенного пункта Тошковка.

На Авдеевском направлении российские войска пытаются улучшить тактическое положение вблизи населенных пунктов Новоселовка, Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое. Боевые действия продолжаются.

Перегруппировка вражеских подразделений для подготовки дальнейших наступательных действий происходит также на Новопавловском, Запорожском, Южнобугском и Таврическом направлениях. Противник увеличивает системы огневого поражения и противовоздушной обороны.

Для недопущения переброски подразделений украинских сил обороны на другие направления и с целью их сковывания, россияне на Южнобугском и Таврическом направлениях проводят демонстративные действия.

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