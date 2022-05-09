Сергій Лещенко виступив з традиційним брифінгом про брехню російської пропаганди. Ворог не полишає своїх намагань спотворити реальність та вести усіх в оману.

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Черговий фейк про Польщу та Західну Україну

Під час святкування 9 травня російська пропаганда проявила себе особливо цинічно та зухвало. Найбільш брехливі наративи щодо війни проти України пропагандисти вклали в уста свого найвищого політичного керівництва.

Зокрема, чергову абсурдну заяву про бажання Польщі забрати собі частину українських земель заявив колишній президент Росії, заступник керівника російської Ради Безпеки Дмитро Мєдвєдєв.

Західна Україна буде для спраглої до повернення земель Польщі бажаною винагородою. На що тільки не поведеться покірний український сусід заради ілюзорної мрії про щасливе життя під парасолькою Євросоюзу,

– видав Мєдвєдєв.

Лещенко наголосив, що раніше в російській пропаганді не було ворожої лексики щодо Європейського Союзу, головною "жертвою" пропагандисти обирали НАТО. Це яскраво свідчить про те, що росіяни бояться європейських перспектив України та отримання нами статусу кандидата на вступ до ЄС, що заплановано на червень.

Перли російської пропаганди: останні новини

У своїй промові російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що "Україна готувала напад на Крим". Здійснити це ми мали нібито за підтримки НАТО. Окрім того, він заявив, що російська армія воює на своїй землі, хоча українська земля не стає власністю російських солдатів навіть після того, як вони в неї лягають після зустрічі з нашими героями.

Зняти гарну картинку про святкування "параду" на 9 травня російським пропагандистам не вдалося. Українці чинять такий шалений опір, що ворог не зміг вигнати людей на вулиці навіть погрозами.

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