Так, під час параду Путін заявив, що так звана "військова операція" розпочалася через намір України атакувати Крим. Про це у новому зверненні розповів журналіст Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

Читайте також Холодноярівці показали "парад" на трофейних російських танках

Що не так із промовою Путіна: розбір Лещенка

У своїй промові російський диктатор зазначив, що солдати із Донбасу та армія Росії воюють на своїй землі.

По-перше – це територія України, яка визнана світовою спільнотою та самою Росією під час укладення договору чверть століття назад,

– прокоментував путінську нісенітницю Лещенко.

Ще один небезпечний наратив, озвучений Путіним, стосувався НАТО. Він запевнив багатомільйонну аудиторію, що Північноатлантичний альянс начебто не хотів йти на компроміси та готувався напасти на Крим.

Лещенко наголосив, що Україна ніколи не планувала нападу на Крим та навіть попри анексію півострова у 2014 році, віддавала перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту. Він додав, що російські пропагандисти розпочали поширювати цей фейк задовго до Дня перемоги.

Зокрема, за кілька днів до ганебного святкування, спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін зазначив, що солдати та офіцери Росії зупинили трагедію, яку підготувала Україна. Цю тезу активно поширював російський пропутінський канал Росія 24.

Що ще сказав лідер країни-агресорки

Під час своєї промови Путін вчергове змовчав про втрати російських військ на полі бою, проте цинічно заявив, що російські війська і добровольці з Донбасу "воюють за свою країну, щоб ніхто не забив уроки Другої світової війни".

Крім того, він продовжив свою риторику про "неонацистів та бандерівців", які, за його словами, підтримували США та готувалися придбати ядерну зброю.

Те, що США підтримує Україну, стало не єдиною претензією Путіна. Він заявив, що після розпаду Радянського Союзу, США заговорили про свою винятковість, принижуючи не лише весь світ, а й своїх сателітів. Він цинічно підкреслив, що Росія – інша країна з іншими цінностями.

Цікаво – які регіони першими відколються від Росії: деталі у відео