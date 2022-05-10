Украинские военные отважно отбиваются от оккупантов, преобладающих в живой силе и технике. Это заставляет Россию изменять свою пропаганду.

Важно Стремимся вытеснить со всех наших территорий, – Кулеба об изменении целей Украины в войне

Теперь воюют не с Украиной, а с ЕС и НАТО

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пропагандисты хотят несколько изменить представление россиян о собственной "непобедимости" и подготовить их к возможному поражению.

Для этого они начали говорить, что Россия якобы противостоит всем государствам Европейского Союза и НАТО. Так они хотят несколько приуменьшить позор от возможного военного поражения. Ведь в таком случае россияне сочтут, что их страна противостоит серьезному и мощному противнику.

Соответствующие указания уже получили как кремлевские телеканалы, так и интернет-СМИ и руководители, занимающиеся сетями ботов.

Кроме того, россиянам будут вбрасывать в голову идеи, что нужно объединяться, чтобы сохранить государство.

Пропагандисты страны-оккупанта будут теперь промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора, – отмечают украинские разведчики.

Потери российских оккупантов по состоянию на 10 мая

Утраты российских военных стремительно возрастают. Вооруженные Силы Украины по состоянию на 10 мая уже уничтожили 26 тысяч личного состава вражеской армии. Стоит добавить, что эти данные несколько приблизительны, ведь подсчитать точное количество уничтоженных россиян сложно из-за активных боевых действий.

В Генштабе ВСУ отмечают, что больше всего потерь за минувшие сутки оккупанты понесли на Авдеевском направлении. Всего за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 350 российских военных.

Среди техники потери россиян таковы:

танки – 1170 (+25),

ББМ (боевые бронированные машины) – 2808 (+44),

артиллерийские системы – 519 (+6),

РСЗО (реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и т.п.) – 185 (+0),

средства ПВО – 87 (+0),

самолеты – 199 (+0),

вертолеты – 158 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотники) – 380 (+3),

крылатые ракеты – 94 (+0),

корабли/катера – 12 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 1980 (+10),

специальная техника – 41(+0).

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