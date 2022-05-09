Украинские защитники благодаря своему безумному мужеству и мастерству эффективно противостоят российским оккупантам и наносят им большие потери. "Вторая армия мира" не способна понять такой доблести и отваги, поэтому надеется на всяческие выдумки.

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Снова боевые наркотики

Как сообщил Сергей Лещенко, российские пропагандисты не устают лгать, что украинские воины употребляют какие-то боевые наркотики.

В частности, пропагандисты из "Риа Новости" заявили о том, что обнаружили в Рубежном очередную биолабораторию, где производились "боевые наркотики" для воинов ВСУ.

Правда, россияне уже начали путаться в собственной лжи, ведь постоянно не могут определиться, что же производят в "секретных украинских биолабораториях": биологическое оружие или боевые наркотики для украинских солдат.

Война России против Украины: последние новости

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Теперь Америка сможет предоставлять нам оружие и другую помощь по упрощенной процедуре, минуя многие бюрократические формальности. Это обеспечит быстрые и эффективные поставки помощи в Украину.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Одессу ракетами. В городе слышны взрывы, возможно, это работает ПВО. Всем жителям города нужно оставаться в укрытиях до сигнала об отбое тревоги.

В течение суток 9 мая российские оккупанты на Востоке шли в атаку 8 раз. Наши мужественные защитники справились со всеми нашествиями рашистов. Враг на свой "праздник" и потери понес "праздничные": 250 солдат и более 30 единиц боевой техники. Таким образом наши герои готовы приветствовать врага каждый день.

В Луганской области продолжаются активные бои с захватчиками. Глава Луганской ОВА сообщил, что наши бойцы не только держат оборону, но и работают над освобождением населенных пунктов. Кроме того, стало известно, что начало прибывать зарубежное оружие, которое наши воины уже умело используют.

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