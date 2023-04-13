Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, йому подобається формулювання росіян про скасування цих парадів.
До теми Святкові салюти чи ППО: чому в Росії скасовують паради до 9 травня
"Вони бояться й вони цього не приховують, що українські Збройні Сили можуть вдарити по накопиченню військ чи цієї парадної техніки, чи ще кудись", – заявив він.
Бояться росіяни й за тимчасово окупований Крим.
"Вони бояться, що, наприклад, по накопиченню кораблів може в Севастопольській чи Балаклавській бухті відбуватися удар, і там надводними дронами чи ще чимось", – зазначив політтехнолог.
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Настрої змінилися
Тизенгаузен додав, якщо порівняти риторику та настрій росіян весною 2022 року, то тоді вони й подумати не могли, що доведеться скасувати парад.
"Ми ж пам'ятаємо, що на 9 травня в Росії, єдине, як на мене, чого вони не зробили, то це не випустили в небо літак "судного дня". Тоді побоялися, що щось може трапитися", – сказав він.
На його думку, нині навіть більша частина російської авіації не буде на параді у Москві.
Тому бійтеся. Правильно робите, боятися вже є чого,
– наголосив політтехнолог.
Російські паради до 9 травня: останні новини
- Росіяни скасували парад до 9 травня в Курській та Бєлгородській областях. Глава Курської області заявив, що парад скасували в цілях безпеки. Водночас, що саме може загрожувати – не уточнили.
- Кремлівський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що у Криму та Севастополі не будуть проводити паради 1 та 9 травня. Згодом так званий "губернатор" Севастополя це спростував і зазначив, що військовий парад у місті таки проведуть. Після цього Аксьонов додав, що рішення стосується лише Криму (Севастополь Криму адміністративно не підпорядковується).
- Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" закликає окупантів таки провести парад 9 травня в тимчасово окупованому Криму.