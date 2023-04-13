Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что ему нравится формулировка россиян об отмене этих парадов.

К теме Праздничные салюты или ПВО: почему в России отменяют парады до 9 мая

"Они боятся и они этого не скрывают, что украинские Вооруженные Силы могут ударить по накоплению войск или этой парадной техники или еще куда-то", – заявил он.

Боятся россияне и за временно оккупированный Крым.

"Они боятся, что, например, по накоплению кораблей может в Севастопольской или Балаклавской бухте происходить удар, и там надводными дронами или еще чем-нибудь", – отметил политтехнолог.

Почему россияне отменили парады в приграничных с Украиной областях: смотрите видео

Настроения изменились

Тизенгаузен добавил, если сравнить риторику и настроение россиян весной 2022 года, то тогда они и подумать не могли, что придется отменить парад.

"Мы же помним, что на 9 мая в России, единственное, по-моему, чего они не сделали, это не выпустили в небо самолет "судного дня". Тогда побоялись, что что-то может случиться", – сказал он.

По его мнению, ныне даже большая часть российской авиации не будет на параде в Москве.

Потому бойтесь. Правильно делаете, бояться уже есть чего,

– подчеркнул политтехнолог.

Российские парады к 9 мая: последние новости