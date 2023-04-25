Червону площу буде закрито з 27 квітня по 10 травня. Вказують, що це пов'язано з підготовкою до параду на 9 травня. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 Канал.

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Обмеження діятимуть щонайменше два тижні

"У зв'язку з підготовкою та проведенням урочистих заходів, присвячених святкуванню 78-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років, Червону площу буде закрито для відвідування з 27 квітня по 10 травня 2023 року", – йдеться в повідомленні ФСТ.

Зазначимо, що з 23 по 14 травня росіян не пускають до мавзолею Леніна. Доступ до монумента закрито з тієї ж причини, що й площа через підготовку до параду, повідомляють росЗМІ.

Крім того, до Московського Кремля також не можна буде потрапити з 7 до 9 травня.

На параді буде лише один іноземний президент