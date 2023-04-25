Про це розповів глава української розвідки Кирило Буданов. Він каже, у Росії трохи недопрацювали брехливе висвітлення цього візиту.
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Який головний "прокол" Кремля
Буданов нагадав, що для кожної поїздки Путіна є певний протокол, який вони не порушують ніколи.
Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають,
– каже глава ГУР.
Попри це Буданов наголосив, що двійник кремлівського диктатора таки відвідав окуповані території.
Що відомо про "візит" Путіна
- 18 квітня кремлівський диктатор Владімір Путін раптом вирішив відвідати окуповані території Херсонської та Луганської областей України. Схоже, що бункерний диктатор вкотре провів мандрівку, не покидаючи Кремль.
- Та маршрут поїздки диктатора викликає чимало питань. Кремлівські пропагандисти оприлюднили відео нібито поїздки Путіна. Але на відео не зрозуміло, де саме перебуває Путін. Справжніх доказів того, що диктатор був в Україні, пропагандисти не показують.
- Кумедно, що в одному з відео диктатор почав говорити, що "скоро буде Пасха". Це означає, що він перебував на окупованих територіях ще до 16 квітня. Згодом це відео відредагували та викинули слово "буде".
- Нагадаємо, що 18 квітня Президент України Володимир Зеленський приїхав до українських військових. Він був поблизу лінії фронту в Авдіївці.