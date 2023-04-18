У вівторок, 18 квітня, російські помийки почали писати про те, що Владімір Путін навідався до штабу угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку. Про це інформує 24 Канал з посиланням на кремлівські ЗМІ.

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Доказів спершу не було

Слід сказати, що в мережі тривалий ніде не можна було знайти фото чи відео диктатора на окупованій частині Херсонської області. Тому й доводилось чекати, коли московські фотошопери щось намалюють.

Президент заслухав доповіді командувача ВДВ генерал-полковника Теплинського, командувача угрупування генерал-полковника Макаревича та інших воєначальників,

– йдеться в повідомленні російських медіа.

Окрім того, там зазначено, що Путін нібито на нараді "попросив військових висловити думку про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках та обмінятися інформацією".

Згодом з'явились дані про те, що під час цього "візиту" президент Росії подарував ікону війсковим, привітав їх з Великоднем та "відмітив заслуги" командувач ВДВ Теплинського, що нібито довго був на передній лінії, та якого "Міноборони та Генштаб його дуже високо оцінили".

Зверніть увагу! У березні стало відомо про те, що Путін нібито навідувався в Маріуполь і Крим, що в Донецькій області, для того аби "зустрітись зі звичайними людьми". Згодом ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов констатував, що це був не сам "бункерний", а його двійники.

Окрім того, через певний час російські ЗМІ почали розповідати, що буцімто диктатор відвідав також штаб нацгвардії "Схід" у так званій "ЛНР", де заслухав доповіді генерал-полковника Лапіна та інших вищих офіцерів щодо ситуації на цьому напрямку.

А потім почався цирк

Власне, російські пропагандисти "не підвели", таки зняли якесь "кіно за гаражами", ймовірно, з двійником Путіна. на ролику видно, де диктатор спершу вітається з військовими, потім кадри з висоти пташиного польоту, очевидно, зняті з гелікоптера, а потім те, як він виходить з цього літального апарата.

Найсмішніше, що в Кремлі почали переконувати, що ці "робочі поїздки" нібито "заздалегідь не готувалися".

"Жест доброї волі" не за горами