Во вторник, 18 апреля, российские помойки начали писать о том, что Владимир Путин наведался в штаб группировки войск "Днепр", что базируется на Херсонском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевские СМИ.

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Доказательств нет

Следует сказать, что в сети нигде нельзя найти фото диктатора на оккупированной части Херсонской области. Потому и приходится ждать, когда московские фотошоперы что-то нарисуют.

Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников,

– говорится в сообщении российских медиа.

Кроме того, там указано, что Путин якобы на совещании "попросил военных высказать мнение о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией".

Обратите внимание! В марте стало известно о том, что Путин якобы наведывался в Мариуполь и Крым, что в Донецкой области, для того, чтобы "встретиться с обычными людьми". Впоследствии экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов констатировал, что это был не сам "бункерный", а его двойники.

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