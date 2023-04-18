Во вторник, 18 апреля, российские помойки начали писать о том, что Владимир Путин наведался в штаб группировки войск "Днепр", что базируется на Херсонском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на кремлевские СМИ.
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Доказательств нет
Следует сказать, что в сети нигде нельзя найти фото диктатора на оккупированной части Херсонской области. Потому и приходится ждать, когда московские фотошоперы что-то нарисуют.
Президент заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников,
– говорится в сообщении российских медиа.
Кроме того, там указано, что Путин якобы на совещании "попросил военных высказать мнение о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией".
"Жест доброй воли" не за горами
- Отметим, что и Херсонское, и Запорожское являются теми направлениями, откуда уже совсем скоро оккупанты могут начать свое "тактическое отступление". Будет происходить оно, конечно, в рамках контрнаступления Вооруженных Сил.
- Об этом свидетельствуют несколько фактов. В частности, и то, что в последние недели в сети все больше появляется фотографий, на которых видно, что в этих регионах захватчики возводят фортификационные сооружения, роют окопы – то есть готовятся к обороне.
- Однако, как известно, эффективно сдерживать ВСУ россияне просто не в состоянии. Об этом свидетельствуют их "жесты доброй воли", которые были на Севере нашего государства весной 2022 года и осенью того же года в Харьковской и Херсонской областях.