Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что признаки "доброй воли" россиян в Херсонской области есть, пишет 24 Канал. Следует заметить, что оккупанты пытаются там паковать намародеренные вещи и отправлять их в Россию.

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Что происходит в Херсонской области

Уже даже жители Херсонщины как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" – когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все мародеренное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество, – это как правило подготовка к тем самым "жестам",

– заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что такие "жесты" нас устраивают, если россияне сами соблазнятся и уедут.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга рассказала, что такие действия врага спровоцированы нашей боевой работой, нашей интенсивностью ведения боевых действий.

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", – заявила спикер.

Почему Генштаб ВСУ сделал заявление об уходе врага из Новой Каховки и опроверг его

В вечерней сводке 23 марта Генеральный штаб ВСУ заявил, что, мол, все подразделения армии оккупанта покинули Новую Каховку.

И уже в 19:55 23 марта Генштаб ВСУ опроверг свое заявление: "Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных".

Украинские военные заверили, что они освободят и Новую Каховку.

Начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Юга объяснила, почему в течение нескольких часов прозвучали эти заявления.

Военные тоже верят в хорошее и иногда представляется желаемое за действительное. Сначала это была такая массированная ротация, которая в принципе спровоцировала понимание, что войска упаковываются и выходят,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что после выхода одних подразделений вошли другие. Спикер сказала, что в населенных пунктах, прилегающих к урезу воды Левого берега, такая работа проводится часто. Ведь их враги используют как места восстановления боевых подразделений по возвращении из более горячих точек.

Обратите внимание! Наталья Гуменюк 23 марта заявила, что ВСУ пытаются вычистить полосу в 20 – 30 километрах на Левом берегу. Однако это довольно непросто и усложняется тем, что Россия прячется за мирными жителями, пытаясь скрывать подразделения и базирование техники во дворах местных жителей, за жилыми домами.