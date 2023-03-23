В Генеральном штабе ВСУ отметили, что российские оккупанты, к сожалению, до сих пор в Новой Каховке. В то же время у врага нет никакого шанса в городе. Украинские защитники освободят город.

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Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку,

− говорится в сообщении.

Что происходит на Юге

Наталья Гуменюк – руководительница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" – рассказала, что сейчас ВСУ работают над тем, чтобы оккупанты на Юге чувствовали присутствие украинских воинов.

Украинские герои пытаются вычищать полосу в 20 – 30 километров на Левом берегу. Гуменюк подчеркнула: это очень непростая работа. Кроме того, процесс усложняет то, что российские захватчики прячутся за местными жителями.

Но результат работы ВСУ уже ощутим. В частности, обстрелы со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшились.