На самом деле желаемое за действительное выдали немного раньше. Об этом 24 Канала сказала начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Что происходит в городе

По словам Гуменюк, россияне пытаются паковать намародеренные вещи и отправлять их. В то же время оккупанты нередко переодеваются в гражданскую одежду и маскируют свои позиции.

Это комплекс уже народных примет, когда они готовились к нашим активным действиям по деоккупации правого берега. Знаем, как они тяготеют к традициям, пусть соблюдают. Если уже начали собираться, пусть не останавливаются,

– отметила начальница пресс-центра ОК "Юг".

Она подчеркнула: пока оккупанты не оставили ни Новую Каховку, ни какой-либо другой населенный пункт. Есть определенная ротация сил, частично выводятся подразделения.

"Им нужны дополнительные силы на Восток, именно поэтому забирают некоторые части. Они не видят сейчас перспектив быстрого развития событий на Юге, поэтому чувствуют себя более или менее спокойно и могут в размеренном темпе планировать свою деятельность", – отметила Гуменюк.

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Но Силы обороны продолжают боевую работу, чтобы высвободить 30-километровую полосу левого берега и облегчить жизнь правому берегу. К сожалению, захватчики продолжают неустанно лупить по населенным пунктам.

Утром была обстреляна Белозерка. Там есть пострадавшие гражданские с тяжелыми ранениями, им оказывается медицинская помощь. Много разрушений частных подворий. Людей, которые слышат нас, просим перейти в укрытие,

– акцентировала Наталья Гуменюк.

Работа ВСУ, отмечает Гуменюк, имеет результат. Это подтверждено тем, что в Олешках, Новой Каховке, Скадовске происходит броуновское движение врага. "Они выискивают для себя "старую новую" тактику – переодевшись и отправив наворованное имущество, быть готовыми ушиваться", – подытожила руководительница пресс-центра ОК "Юг".

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