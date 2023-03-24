Насправді бажане за дійсне видали трошки раніше. Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

До теми Професійне шахрайство: як у Кремлі рятують банківську систему, спалюючи пенсії росіян

Що відбувається у місті

За словами Гуменюк, росіяни намагаються пакувати намародерені речі та відправляти їх. Водночас окупанти нерідко перевдягаються у цивільний одяг і маскують свої позиції.

Це комплекс вже народних прикмет, коли вони готувалися до наших активних дій з деокупації правого берега. Знаємо, як вони тяжіють до традицій, хай дотримуються. Якщо вже почали збиратися, нехай не зупиняються,

– зауважила начальниця пресцентру ОК "Південь".

Вона наголосила: наразі окупанти не залишили ні Нову Каховку, ні будь-який інший населений пункт. Є певна ротація сил, частково виведені підрозділи.

"Їм потрібні додаткові сили на Схід, саме тому забирають деякі частини. Вони не бачать зараз перспектив швидкого розвитку подій на Півдні, тому почуваються більше менш спокійно і можуть у розміреному темпі планувати свою діяльність", – відзначила Гуменюк.

В ОК "Південь" розповіли про ситуацію на Півдні: дивіться відео

Але Сили оборони продовжують бойову роботу, щоб вивільнити 30-кілометрову смугу лівого берега та полегшити життя правому берегу. На жаль, загарбники продовжують невпинно гатити по населених пунктах.

Зранку було обстріляно Білозірку. Там є постраждалі цивільні з важкими пораненнями, їм надається медична допомога. Багато руйнувань приватних обійсть. Людей, які чують нас, просимо перейти в укриття,

– акцентувала Наталія Гуменюк.

Робота ЗСУ, наголошує Гуменюк, має результат. Це підтверджено тим, що в Олешках, Новій Каховці, Скадовську відбувається броунівський рух ворога. "Вони вишукують для себе "стару нову" тактику – перевдягнувшись і відправивши накрадене майно, бути готовими вшиватися", – підсумувала керівниця пресцентру ОК "Південь".

Про що йшлося напередодні