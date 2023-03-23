Більше про те, де розташована Нова Каховка на карті та яке значення має її звільнення, дивіться у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташована Нова Каховка

Нова Каховка – місто в Херсонській області на лівому березі Дніпра. До початку повномасштабної війни його населення складало близько 45 тисяч людей.

Якщо українським військовим вдасться закріпитися в Новій Каховці і розширити цей плацдарм, це означатиме початок звільнення і лівобережної частини Херсонської області, яку від Херсона і вже звільнених районів Херсонщини відділяє природна перешкода – річка Дніпро шириною від одного до кількох кілометрів.

Нова Каховка на Херсонщині: карта