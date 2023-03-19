Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" близько 11:35 повідомив, що в Новій Каховці "хороший салют", пише 24 Канал. У мережі пишуть, що зранку в розташуванні окупантів був "дуже смачний вибух".
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У мережі пишуть, що виникла пожежа на елеваторі
Місцеві пабліки тимчасово окупованої Нової Каховки повідомляють про пожежу у місті. За попередньою інформацією, по позиціях росіян завдали удару.
Слід зазначити, що ця інформація не є офіційною і потребує підтвердження від українського Генштабу.
Пожежа в Новій Каховці: відео
Також у мережі пишуть, що виникла пожежа на елеваторі, після чого сталася серія вибухів. Над усім прилеглим районом – величезні клуби чорного диму.
У Новій Каховці підірвали одного з головних колаборантів
- У Новій Каховці 13 березня партизани з "Атеш" підірвали колаборанта, знешкодивши його біля машини. Агент партизанів висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації".
- Йдеться про такого собі Віталія Гуру, на якого двічі організовували замах. Важливо зазначити, що перший "замах" виявився інсценуванням Федеральної служби безпеки Росії та "стався" влітку 2022 року.
- Заступник голови військово-цивільної адміністрації отримав поранення, і його доправили до лікарні.
- Щодо ситуації в регіоні, то депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що зараз на Херсонщині головним завданням української оборони є відтіснити росіян якнайдалі з лівого берега, аби їхня артилерія не змогла діставати до Херсона.
- Хлань повідомив, що 17 – 18 березня інтенсивність обстрілів Херсона дещо зменшилась. Це сталося завдяки контрбатарейній роботі української артилерії.
- Він зазначив, що Збройні Сили України постійно завдають точкових ударів по місцях скупчення окупантів на лівому березні.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк нещодавно підкреслювала, що ЗСУ проводять успішну роботу щодо відсування ворога. Вона наголосила, що постійна контрбатарейна робота дає свої результати.