Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" близько 11:35 повідомив, що в Новій Каховці "хороший салют", пише 24 Канал. У мережі пишуть, що зранку в розташуванні окупантів був "дуже смачний вибух".

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У мережі пишуть, що виникла пожежа на елеваторі

Місцеві пабліки тимчасово окупованої Нової Каховки повідомляють про пожежу у місті. За попередньою інформацією, по позиціях росіян завдали удару.

Слід зазначити, що ця інформація не є офіційною і потребує підтвердження від українського Генштабу.

Пожежа в Новій Каховці: відео

Також у мережі пишуть, що виникла пожежа на елеваторі, після чого сталася серія вибухів. Над усім прилеглим районом – величезні клуби чорного диму.

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