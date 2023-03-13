Учасник партизанського руху "Атеш" підірвав колаборанта о 12:10 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна".
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Агент висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації" біля його машини. Ніхто із мирних жителів не постраждав.
Слід зачекати на підтвердження про остаточну ліквідацію. Це стане нагадуванням росіянам та зрадникам, що їм не дозволять безкарно робити звірства на українській землі.
Робота партизанів "Атеш": останні новини
- Партизани "Атешу" провів розвідку на аеродромі в Саках в тимчасово окупованому Криму. З'ясували, що там розташовані 4 висотки, 1 з яких – військовий гуртожиток. Вахтерів немає, але всі мешканці знають одне одного. На аеродром є 2 входи.
- Зазначимо, що агенти регулярно проводять подібні заходи на військових об'єктах, які використовують росіяни. Також рух "Атеш" підірвав залізницю на окупованій Херсонщині – між населеними пунктами Раденськ та Абрикосівка.
- 8 березня українські партизани повідомили, що вже увійшли у Мелітополь. Ба більше, встигли інтегруватися у ворожі структури.