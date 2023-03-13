Участник партизанского движения "Атеш" подорвал коллаборанта в 12:10 на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна".
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Агент подорвал заместителя главы так называемой "Новокаховской военной администрации" возле его машины. Никто из мирных жителей не пострадал.
Следует подождать подтверждения окончательной ликвидации. Это станет напоминанием россиянам и предателям, что им не позволят безнаказанно совершать зверства на украинской земле.
Работа партизан "Атеш": последние новости
- Партизаны "Атеша" провел разведку на аэродроме в Саках во временно оккупированном Крыму. Выяснили, что там расположены 4 высотки, одна из которых – военное общежитие. Вахтеров нет, но все жители знают друг друга. На аэродром есть 2 входа.
- Отметим, что агенты регулярно проводят подобные мероприятия на военных объектах, которые используют россияне. Также движение "Атеш" подорвало железную дорогу на оккупированной Херсонской области – между населенными пунктами Раденск и Абрикосовка.
- 8 марта украинские партизаны сообщили, что уже вошли в Мелитополь. Более того, успели интегрироваться во вражеские структуры.