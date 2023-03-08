Известно, что в Мелитополе сейчас работает военное партизанское движение "Атеш". Оно не только вошло в город, но и влилось в структуры врага. А это значит, что оккупантам осталось недолго.
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Все это под носом оккупантов
По словам представителей "Атеша", они уже успели интегрироваться в большинство силовых ведомств. Речь идет, в частности, о вооруженных силах России и российской гвардии.
Россияне ничего не подозревают. Задачи поставлены и готовятся к воплощению,
– подчеркивают в "Атеше".
Партизаны готовы к действиям в Мелитополе / Фото из телеграма "Атеша"
Партизаны иронически заметили, что уже надеются на то, что смогут наслаждаться мелитопольской черешней. Конечно, делать это тогда, когда город удастся освободить из-под оккупации. Они подчеркнули, что "пришло время действовать".
Оккупанты признают капитуляцию в отношении Запорожья
- Это подчеркнул мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что "хлопок", подвезенный несколько дней назад, наделал немало хлопот захватчикам. Сотни оккупантов больше не смогут вернуться в город. Разве что их снова повезут с обзорной экскурсией, но в пакетах.
- В то же время он отметил, что оккупационные власти решили хоть как-то сгладить свое поражение в Запорожской области. Они стремятся сделать областным центром Мелитополь. Ведь дойти до самого Запорожья им так и не удалось.
То, что оккупанты признали Мелитополь центром оккупированной Запорожской области, означает, что россияне признали свою капитуляцию в отношении Запорожья,
– объяснил Федоров.
- Интересно, что несколько недель назад захватчики хвастались какими-то значительными успехами на фронте. Теперь же стало очевидно, что все это была фикция. И им не удастся захватить Запорожье, как бы они ни надеялись на это.
- К слову, в попытках захватить новые земли оккупанты терпят бешеные потери. Только за прошедшие сутки на тот свет удалось отправить 700 захватчиков. А с 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы уничтожили 155 530 российских военных.