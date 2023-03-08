С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 155 530 захватчиков. Отметим, что эти цифры неточные, поскольку из-за большой интенсивности боев сложно подсчитать все потери врага.

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Потери врага в технике

танков – 3436 (+4),

боевых бронированных машин – 6723 (+9),

артиллерийских систем – 2463 (+7),

РСЗО – 488 (+0),

средств ПВО – 253 (+0),

самолетов – 303 (+0),

вертолетов – 289 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7),

специальной техники – 236 (+0).



Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают российского врага