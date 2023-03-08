С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 155 530 захватчиков. Отметим, что эти цифры неточные, поскольку из-за большой интенсивности боев сложно подсчитать все потери врага.
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Потери врага в технике
- танков – 3436 (+4),
- боевых бронированных машин – 6723 (+9),
- артиллерийских систем – 2463 (+7),
- РСЗО – 488 (+0),
- средств ПВО – 253 (+0),
- самолетов – 303 (+0),
- вертолетов – 289 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+3),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5330 (+7),
- специальной техники – 236 (+0).
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают российского врага
- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
- Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк".
- Во время авиаударов враг использовал 1 БпЛА типа "Шахид-136" – его сбили.
- В Луганской области украинские бойцы удачно уничтожили блиндаж с оккупантами. Благодаря сотрудничеству, они накрыли врага огнем. Так, наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем.
- Недавно The Guardian сообщал, что Россия потеряла от 20 до 30 тысяч человек при попытке взять Бахмут. Соотношение убитых и раненых может быть хуже, чем один к трем.
- Издание CNN отметило, что россияне потеряли в боях за Бахмут в 5 раз больше военных, чем ВСУ. Разведка НАТО утверждает, что на каждого украинского солдата, погибшего в Бахмуте, российские захватчики потеряли по меньшей мере пятерых.