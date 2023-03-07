Захватчики потеряли в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем ВСУ. Об этом сообщил военный чиновник НАТО.

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Потери россиян в боях за Бахмут

По данным разведки НАТО, на каждого украинского солдата, погибшего в Бахмуте, российские захватчики потеряли по меньшей мере пятерых.

По словам военного чиновника, соотношение 5 к 1 – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки НАТО. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины также несут значительные потери, обороняя Бахмут.

Актуальные потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 154 830 воинов. Потери врага в технике:

танков – 3432 (+9);

боевых бронированных машин – 6714 (+11);

артиллерийских систем – 2456 (+23);

РСЗО – 488 (+0);

средств ПВО – 253 (+3);

самолетов – 303 (+1);

вертолетов – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16);

специальной техники – 236 (+2).

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