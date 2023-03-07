В ISW заявили, почему борьба за этот город в Донецкой области стала стратегически важной. Ведь раньше писали, что Бахмут по своей сути не значителен в операционном или стратегическом отношении.

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Почему важно защищать Бахмут

Но борьба Украины за Бахмут приобрела стратегическое значение из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе,

– считают аналитики.

По данным американского Института изучения войны:

в Бахмут враги вовлекли элитные элементы ПВК "Вагнера" и российских воздушно-десантных подразделений, а также войска более низкого качества;

россияне недавно сменили тактику и привлекли в бой более качественных операторов спецназа и элементы обычных сил;

вагнеровцы далее используют зеков для поддержки операций в Бахмуте, хотя и в значительно меньшем объеме, чем в предыдущие месяцы;

ППК "Вагнер" сейчас также бросила в борьбу своих лучших солдат, и именно они истощаются вместе с призывниками.

Взятие Бахмута необходимо, и недостаточно для дальнейшего продвижения России в Донецкой области, и российские силы уже понесли такие большие потери в боях за город, что их атака, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят его – если не раньше,

– убеждены аналитики ISW.

Они добавили, что потеря Бахмута для Украины "не вызывает большой оперативной или стратегической обеспокоенности".

В ISW заявили, что битва за Бахмут может серьезно деградировать лучшие силы вагнеровцев, лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и трудных для замены ударных войск.

Более того, аналитики не исключают, что вагнеровцы могут достичь кульминации перед взятием города, вновь заставив российскую армию выбирать между отказом от усилий или бросанием в бой большего количества высококачественных войск.

Ситуация у Бахмута: главное