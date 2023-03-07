В ISW заявили, почему борьба за этот город в Донецкой области стала стратегически важной. Ведь раньше писали, что Бахмут по своей сути не значителен в операционном или стратегическом отношении.
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Почему важно защищать Бахмут
Но борьба Украины за Бахмут приобрела стратегическое значение из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе,
– считают аналитики.
По данным американского Института изучения войны:
- в Бахмут враги вовлекли элитные элементы ПВК "Вагнера" и российских воздушно-десантных подразделений, а также войска более низкого качества;
- россияне недавно сменили тактику и привлекли в бой более качественных операторов спецназа и элементы обычных сил;
- вагнеровцы далее используют зеков для поддержки операций в Бахмуте, хотя и в значительно меньшем объеме, чем в предыдущие месяцы;
- ППК "Вагнер" сейчас также бросила в борьбу своих лучших солдат, и именно они истощаются вместе с призывниками.
Взятие Бахмута необходимо, и недостаточно для дальнейшего продвижения России в Донецкой области, и российские силы уже понесли такие большие потери в боях за город, что их атака, скорее всего, достигнет кульминации после того, как они захватят его – если не раньше,
– убеждены аналитики ISW.
Они добавили, что потеря Бахмута для Украины "не вызывает большой оперативной или стратегической обеспокоенности".
В ISW заявили, что битва за Бахмут может серьезно деградировать лучшие силы вагнеровцев, лишив Россию некоторых из ее самых эффективных и трудных для замены ударных войск.
Более того, аналитики не исключают, что вагнеровцы могут достичь кульминации перед взятием города, вновь заставив российскую армию выбирать между отказом от усилий или бросанием в бой большего количества высококачественных войск.
Ситуация у Бахмута: главное
- 6 марта на заседании Ставки Главнокомандующего обсудили ситуацию вокруг Бахмута. Президент Украины отмечал, что заслушал особый доклад по ситуации в городе и вокруг него.
- Владимир Зеленский отметил, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявили, что не нужно отходить, а усиливаться: "Эта позиция была единогласно поддержана Ставкой, других позиций не было"
- Вечером 6 марта наши пограничники показали город и заверили, что Бахмут стоит, а враг терпит колоссальные потери.