В ISW заявили, чому боротьба за це місто в Донецькій області стала стратегічно важливою. Адже раніше писали, що Бахмут за своєю суттю не є значущим в операційному чи стратегічному відношенні.

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Чому важливо обороняти Бахмут

Але боротьба України за Бахмут набула стратегічного значення через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі,

– вважають аналітики.

За даними американського Інституту вивчення війни:

в Бахмут вороги втягнули елітні елементи ПВК "Вагнера" та російських повітряно-десантних підрозділів, а також війська нижчої якості;

росіяни нещодавно змінили тактику та залучили до бою більш якісних операторів спецназу та елементи звичайних сил;

вагнерівці далі використовують зеків для підтримки операцій у Бахмуті, хоча й у значно меншому обсязі, ніж у попередні місяці;

ПВК "Вагнер" зараз також кинула до боротьби своїх найкращих солдатів, і саме вони виснажуються разом із призовниками.

Взяття Бахмута є необхідним, та недостатнім для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його – якщо не раніше,

– переконані аналітики ISW.

Вони додали, що втрата Бахмуту для України "не викликає великого оперативного чи стратегічного занепокоєння".

В ISW заявили, що битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили вагнерівців, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ.

Ба більше, аналітики не виключають, що вагнерівці можуть досягнути кульмінації перед взяттям міста, знову змусивши російську армію вибирати між відмовою від зусиль або киданням у бій більшої кількості високоякісних військ.

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