Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, сам по собі Бахмут, за великим рахунком, жодного стратегічного значення не має. Проте українські військові виконують там дуже важливе військове завдання.

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ЗСУ завдає суттєвої шкоди окупантам

Він назвав 2 причини, чому так важливо для України утримувати Бахмут:

ми сковуваємо велику кількість російських військ, що унеможливлює їхню підготовку до наступу в інших місцях, там де ми плануємо свій контрнаступ;

ми знищуємо дуже багато військовослужбовців та техніки Росії. І останнім часом не зеків з ПВК "Вагнер", а елітні десантні війська і морських піхотинців.

Ми залишаємо Росію без спецпризначенців, адже морська піхота і ВДВ – це сили спеціальних призначень,

– зазначив аналітик.

На його думку, поки що нема потреби звільняти це місто. Адже в Бахмуті зараз зберігаються логістичні маршрути постачання боєприпасів з Костянтинівки, з інших міст.

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"Це війна, і ми повинні розуміти, що на війні зазнають втрати обидві сторони. Але ми завдаємо дуже суттєву шкоду окупантам. А також примушуємо їх тримати там дуже велику кількість своїх збройних сил", – наголосив Олексій Гетьман.

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